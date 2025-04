La Juventus ha guadagnato 5 milioni dopo la promozione del Sassuolo in Serie A

Scatta il riscatto di Muharemovic da parte del Sassuolo, ma la Juve ha mantenuto la percentuale sulla futura eventuale rivendita.

Dominatore assoluto della Serie B, come da programma, il Sassuolo di Fabio Grosso si è assicurata la prima promozione in A per la prossima annata. Favorita dopo la retrocessione della scorsa primavera, la compagine neroverde non ha tradito i pronostici prendendosi uno dei tre posti a disposizione. E assicurandosi in questo modo anche la conferma di un talentino, ovvero Tarik Muharemovic.

Classe 2003, Muharemovic era arrivato in prestito dalla Juventus a fine agosto 2024. Nella sua formula a titolo temporaneo, la possibilità di essere ingaggiato definitivamente dal Sassuolo in caso di promozione: detto fatto e tutti contenti, visto che oltre a giocatore e società emiliana può sorridere anche Madama.

Da contratto, infatti, Muharemovic sarebbe stato riscattato obbligatoriamente dal Sassuolo in caso di promozione, permettendo alla Juventus di incassare 5 milioni di euro.