Juventus-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match con vista secondo posto all’Allianz Stadium: la Juventus sfida il Milan, Allegri e Pioli a confronto per la medaglia d’argento.

Lotta aperta per il secondo posto. All’Allianz Stadium va in scena la sfida fra Juventus e Milan, con le squadre di Allegri e Pioli in lizza per prendersi la medaglia d’argento della Serie A 2023/24. Settimana movimentata per entrambe: la Juventus è riuscita ad accedere alla finale di Coppa Italia Frecciarossa, resistendo al tentativo di rimonta della Lazio non senza fatica.

Il Milan, invece, è reduce dal ko nel derby con conseguente trionfo tricolore per l’Inter.

All’andata furono i bianconeri a imporsi, battendo Leao e compagni a San Siro per 1-0.

Di seguito tutte le info sul match: orario, dove vederlo e probabili formazioni.