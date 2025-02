Juventus-Inter, Lautaro è il peggiore in campo: voti e pagelle lo condannano, contro i bianconeri è sempre dura

Lautaro Martinez segna pochissimo contro la Juventus e stavolta sbaglia non poco davanti alla porta: tifosi nerazzurri furiosi.

Le partite contro la Juventus non sono mai state il forte di Lautaro Martinez, che non ha cambiato la sua storia tra Torino e Milano nel Derby d'Italia del 16 febbraio. Ancora una volta, infatti, l'argentino ha faticato enormemente contro i rivali, fallendo clamorosamente delle occasioni che hanno sconcertato i tifosi nerazzurri (e i fantallenatori) e mancando il goal nuovamente di fronte alla squadra bianconera.

Decisivo nella finale di Supercoppa Italiana di tre anni fa, Lautaro è per il resto legato a difficili statistiche e complicate prestazioni contro la Juventus. Prima di tutto quando ha segnato in Serie A contro Madama, non ha mai vinto. Secondo, le reti sono appena due in quattordici incontri di campionato. Con il dato che sale a quattro in venti totali nelle varie competizioni.

Rispetto ad altre occasioni, però, Juventus-Inter del 25esimo turno è stata ancor più difficile per Lautaro, che a differenza di Taremi non ha impegnato Di Gregorio, ma ha svirgolato o fallito un rigore in movimento durante i novanta minuti. Non è stata proprio la sua serata, incapace di trovare lo specchio o di timbrare il cartellino per la sedicesima volta in stagione. Insomma, i voti e le pagelle sono stati impietosi per lui: il peggiore in campo della partita.