Juventus su Ben Seghir e Moore: chi sono i due nuovi obiettivi per l'attacco bianconero

La Juventus non perde di vista due giovani talenti: mirino puntato su Ben Seghir e Moore, gioielli rispettivamente di Monaco e Tottenham.

Un occhio al Mondiale per Club e un altro rivolto... al calciomercato: in casa Juventus il morale è alle stelle per la 'manita' rifilata all'Al Ain all'esordio nella rassegna iridata, ma l'attenzione resta dedicata anche all'opera di rafforzamento della rosa.

A partire dalle possibili conferme di Kolo Muani e Conceiçao, protagonisti assoluti a Washington ma col futuro ancora in bilico: al discorso relativo alla permanenza del francese e del portoghese si accostano quelli per due giovani seguiti con estremo interesse da Comolli, da sempre sensibile al fascino delle promesse in erba.

Stiamo parlando di Eliesse Ben Seghir e Mikey Moore, talenti in forza al Monaco e al Tottenham e per i quali la 'Vecchia Signora' potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. A riportarlo è la 'Gazzetta dello Sport'.