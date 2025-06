Juventus vs Manchester City

Mondiale per Club

L'allenatore bianconero presenta la sfida contro il Manchester City che vale il primo posto nel Gruppo G: "Faremo una gara seria".

Fuori i primi tra Juventus e Manchester City, che si affrontano nell'ultima giornata del Gruppo G al Mondiale per Club.

Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite nella competizione e sono dunque già matematicamente qualificate agli ottavi di finale.

Ai bianconeri, che hanno segnato un goal in più degli inglesi, basterà non perdere per chiudere al primo posto.

Igor Tudor ha presentato la sfida contro il Manchester City in conferenza stampa.