Juventus-Empoli, rigore per fallo di mano di Ismajli? Perché non è stato assegnato ai bianconeri

Proteste bianconere e sui social per il braccio di Ismajli nel secondo tempo, ma nessun penalty: braccio attaccato e fallo precedente.

Si chiude 1-1 la partita dello Stadium tra Juventus ed Empoli. Un risultato importante nella corsa Scudetto, considerando le due partite in meno dell'Inter e i soli due punti di vantaggio dei bianconeri rispetto alla formazione di Inzaghi.

Per l'Inter ci sarà la partita contro la Fiorentina il 28 gennaio come ultimo match prima della Juventus, mentre il recupero contro l'Atalanta si giocherà solamente a febbraio.

Il Derby d'Italia sia vvicina sempre di più in maniera infuocata per le polemiche che hanno caratterizzato Juventus-Empoli: il rosso a Milik e le proteste bianconere per un mancato rigore alla base del caos in campo e sui social.