Inter vs AC Milan

La doppietta dell'attaccante serbo, preferito sia ad Abraham che a Gimenez, regala al Milan il pass per la finale di Coppa Italia.

Sfruttare al meglio le occasioni. Per ulteriori informazioni, chiedere a Luka Jovic. Proprio così, perché il grande protagonista nella notte che regala al Milan l'accesso alla finale di Coppa Italia è stato proprio l'attaccante rossonero che indossa la maglia numero 9.

E' stato proprio lui il match winner del quinto derby stagionale, quello valevole per la semifinale di ritorno della coppa nazionale, con i rossoneri che si sono guadagnati la possibilità di disputare l'atto conclusivo del torneo come non accadeva dalla stagione 2017/18.

Dopo la Supercoppa italiana, sollevata lo scorso 6 gennaio sotto il cielo di Riyadh proprio contro l'Inter, la squadra di Sergio Conceicao affonda ancora una volta i nerazzurri e stacca il pass per un'altra finale, con la concreta possibilità di puntare al secondo titolo stagionale: il tutto grazie a quello che, fino a pochissimo tempo fa, non era altro che l'ultima scelta del reparto offensivo.