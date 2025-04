Inter-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Jovic nella storia del derby, Reijnders impeccabile, Lautaro stavolta stecca

Il Milan vola in finale grazie alla doppietta di Jovic e al goal di Reijnders: Maignan provvidenziale, nell'Inter male tanti big, Lautaro non incide.

Una serata da sogno, una doppietta per entrare nella storia del Derby di Milano: è Luka Jovic l'uomo che trascina il Milan alla finale di Coppa Italia e mette fine al sogno Triplete dell'Inter. Due goal del serbo, il tris firmato dal solito Reijnders per un successo che rischia di macchiare la stagione della squadra di Inzaghi. Uno 0-3 impossibile da pronosticare, che permette ai rossoneri di aggiudicarsi anche il quinto derby stagionale.

L'approccio dei nerazzurri alla partita è vigoroso: Inter intensa, aggressiva, con un motore che sembra viaggiare a giri più alti rispetto a quello dei rossoneri, apparsi quasi intimoriti dalla partenza sprint degli avversari. Al 22' la prima grande palla-goal del match, con Dimarco che da posizione defilata scarica un sinistro che va scheggiare la traversa. Dieci minuti più tardi è Lautaro ad avere la chance per sbloccare il punteggio dopo un'ottima sponda di Taremi ma il 10 nerazzurro spara incredibilmente alto dall'altezza del dischetto. E proprio quando il goal sembra nell'aria arriva a sorpresa il vantaggio dei rossoneri: Fofana apre sulla destra per Jimenez, cross al bacio dello spagnolo per Jovic che di testa sovrasta Darmian e gira in porta, infilando Martinez.

Il goal del serbo è il plot twist del match, con il Milan che prende fiducia e ad inizio ripresa raddoppia: è ancora Jovic a farsi trovare pronto sotto porta per la deviazione vincente sugli sviluppi di un corner. Inzaghi decide allora di rivoluzionare la sua Inter con quattro cambi al 53', inserendo Calhanoglu Arnautovic, Frattesi e Zalewski. D'orgoglio i nerazzurri cercano una reazione e al 68' Maignan si supera per opporsi alla frustata di testa di De Vrij. Ma nel finale il Milan trova spazio in contropiede e completa l'opera con il tris firmato da Reijnders. È tripudio rossonero, per l'Inter l'unica soluzione è il tasto reset per non compromettere una stagione fin qui esaltante.