Jonathan David tra i migliori al mondo? C'è chi non ha dubbi: "Come valore assoluto è dopo Haaland"

Jesse Marsch, ct del Canada che conosce benissimo il nuovo giocatore della Juventus, elogia la società bianconera per il nuovo acquisto.

L'avventura di Jonathan David come nuovo giocatore della Juventus è cominciata venerdì 4 luglio, quando il bomber canadese è stato accolto dai tifosi bianconeri in grande stile fuori dal J-Medical, dove l'ormai ex Lille ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto con Madama ed essere confermato come nuovo giocatore a disposizione di Tudor.

Iceman, l'uomo di ghiaccio così chiamato per la freddezza sotto porta ma anche per la sua imperturbabilità generale, arriva in Serie A dopo aver fatto sfracelli in Ligue 1 ed essere diventato il bomber numero uno del Lille. I fans della Juventus si aspettano tanto da lui e gli ultimi anni dell'attaccante canadese nato a New York promettono benissimo.

A regalare ulteriore hype ai fans bianconeri c'è Jesse Marsch, ct del Canada con cui David giocherà i Mondiali 2026, torneo che il paese nord-americano ospiterà al pari del Messico e degli Stati Uniti.