Joachim Low pronto a ripartire: “Non voglio ritirarmi, magari per me meglio una Nazionale”

L’ex commissario tecnico tedesco, Joachim Low, spiega: “Aspetto un’offerta interessante, ma sono lontano da tempo dal calcio di club”.

Nel corso della sua carriera ha allenato diverse squadre tra Germania, Turchia ed Austria, il suo nome però sarà per sempre legato soprattutto alla Nazionale tedesca, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2014.

Joachim Low non siede in panchina dal 2021, da quando cioè si è chiusa la sua lunghissima avventura alla guida della Mannschaft, e da allora non ha ancora trovato una squadra dalla quale ripartire.

Lo stesso ex commissario tecnico tedesco, parlando a ‘Sky Germania’, ha voluto specificare come non si sia affatto ritirato e che anzi a 65 anni è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.