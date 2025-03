Iuliano torna sul contatto con Ronaldo: “Non era fallo, nel basket sarebbe stato sfondamento”

Mark Iuliano, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ricorda: “Fu Ronaldo a sbattermi contro, valutazione corretta di Ceccarini”.

Quello del 26 aprile del 1998 tra Mark Iuliano e Ronaldo resta uno degli episodi più controversi della storia del calcio italiano.

Quel giorno Juventus ed Inter si affrontavano in una partita che metteva in palio fondamentali punti Scudetto e fu proprio a seguito di quello scontro tra il centrale bianconero e l’attaccante nerazzurro che si scatenarono furibonde polemiche.

Allora furono in molti a parlare di un rigore non concesso ai meneghini dall’arbitro Ceccarini e la cosa diede vita ad un dibattito, con annesso caso nazionale, che probabilmente non si è ancora chiuso.

Iuliano, dal canto suo, ha sempre negato che potesse trattarsi di fallo e lo ha ribadito anche in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.