L'Italia si aggrappa a Kean: senza Retegui sarà lui a guidare l'attacco contro la Germania

Retegui k.o. per la doppia sfida alla Germania: Spalletti punta su Kean per provare a conquistare la Final Four di Nations League.

Un fulmine a ciel sereno nel ritiro dell'Italia, alla vigilia dell'andata dei quarti di finale della Nations League: a San Siro, contro la Germania, non potrà esserci Mateo Retegui.

Il bomber dell'Atalanta è sulla via del ritorno a Bergamo, in quanto salterà anche la sfida di ritorno in terra teutonica: una tegola di proporzioni enormi per Luciano Spalletti, la cui scelta per il sostituto è quantomeno già presa.

A guidare l'attacco nella doppia sfida ci sarà Moise Kean, in ballottaggio proprio con Retegui nelle ultime ore: una chance non da poco, per rilanciare un rapporto con l'azzurro contraddistinto da più bassi che alti.