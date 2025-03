Retegui salta le due sfide tra Italia e Germania: infortunio muscolare e forfait obbligato

Italia vs Germania

Mateo Retegui non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per le due gare tra Italia e Germania: assenza pesante per il commissario tecnico azzurro.

Assenza pesantissima per l'Italia che, per i quarti di finale di Nations League contro la Germania, non avrà a disposizione Mateo Retegui.

Il capocannoniere della Serie A non potrà dare una mano ai suoi compagni, impegnati giovedì e domenica nelle due sfide che decreteranno una delle partecipanti alla Final Four in programma a giugno.

Retegui ha lasciato il ritiro per fare ritorno a Bergamo, dove si dedicherà alle cure per cercare di tornare abile e arruolabile per il primo impegno della 'Dea' dopo la sosta.