L'Italia non batte la Germania da tempo immemore: quando Balotelli mostrò i muscoli agli Europei

Italia chiamata a interrompere il digiuno di successi contro la Germania: il sorriso manca da ormai quasi 13 anni.

Ostacolo Germania per l'Italia, attesa dai quarti di Nations League: in palio c'è la Final Four in programma a giugno ma anche un girone di qualificazione ai Mondiali (sulla carta più morbido) con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Negli ultimi anni, però, i tedeschi si sono sempre rivelati un osso durissimo per gli azzurri, il cui successo manca ormai da tantissimo tempo: un trend da invertire per avvicinarsi un po' di più alla conquista della Nations League e per mettere in discesa il cammino verso la rassegna iridata, a cui la Nazionale non partecipa dall'edizione del 2014.

Ma a quando risale l'ultima vittoria dell'Italia sulla Germania? Indizio: Balotelli e il suoi muscoli mostrati in mondovisione possono dirvi qualcosa...