Italia, la crescita continua: ora stop di due mesi e mezzo, sfiderà Montella ad una settimana dagli Europei

Piovono conferme sulla crescita dell'Italia di Spalletti: la prossima gara sarà a ridosso dell'esordio agli Europei di Germania.

Doppio successo per l'Italia nella tournée americana, ricca di spunti positivi e incoraggianti per il futuro: dopo il Venezuela, gli azzurri hanno superato anche l'Ecuador.

Una settimana preziosa per gettare le basi in vista degli Europei che si terranno in Germania tra giugno e luglio: a tal proposito, la Nazionale tornerà in campo soltanto a ridosso della rassegna continentale.

Stop di due mesi e mezzo, prima delle due amichevoli che precederanno l'esordio nella competizione contro l'Albania, in un raggruppamento comprendente anche Spagna e Croazia.