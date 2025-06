Italia in Norvegia con gli interisti Barella, Bastoni e Dimarco: morale da ricostruire dopo Monaco

Italia di scena in Norvegia in un match già cruciale per le sorti della qualificazione ai Mondiali: Barella, Bastoni e Dimarco chiamati a rialzarsi.

L'Italia si gioca tantissimo nella prima uscita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: azzurri di scena venerdì sera a Oslo, dove affronteranno la Norvegia di Haaland. Appuntamento per il quale sono stati convocati Nicolo Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, col morale a terra a pochi giorni dalla scoppola subita in finale di Champions League a Monaco di Baviera e col caso relativo al compagno di squadra Acerbi a prendersi le prime pagine dei giornali. Un'opportunità, come sottolineato anche dal c.t. Spalletti in conferenza stampa, di pronto riscatto per mettersi (nei limiti del possibile) alle spalle la 'manita' inflitta dal PSG. L'articolo prosegue qui sotto