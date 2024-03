I probabili convocati dell'Italia per gli Europei: certezze e dubbi di Spalletti

La lista dei 23 probabili convocati dell'Italia a Euro 2024: Spalletti ha già i suoi fedelissimi, ma sono molte le scelte ancora da fare.

Sudata, rischiata, ma conquistata. La qualificazione dell'Italia gli Europei arriva come una boccata d'aria fresca dopo aver affrontato tante paure e incubi ricorrenti.

La prossima estate, in Germania, sarà già tempo di scendere in campo per difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley.

Ma quali saranno le scelte di Spalletti? Chi potrebbero essere i convocati dell'Italia per Euro 2024?

Analizziamo quella che, ad oggi, tra certezze e dubbi, potrebbe essere la rosa dei 23 Azzurri.