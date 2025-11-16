Pubblicità
Oleksandr Zubkov Ukraine IcelandGetty
Leonardo Gualano

Islanda battuta con due goal nel finale: l’Ucraina si guadagna un posto nei playoff Mondiali

L’Ucraina stacca uno dei pass per i playoff che mettono in palio una qualificazione ai Mondiali: decisivo il 2-0 all’Islanda.

Aveva un solo risultato a disposizione e lo ha ottenuto: l’Ucraina supera l’Islanda e strappa un pass per i playoff che metteranno a disposizione uno dei passi per i Mondiali del 2026.

Un vero e proprio scontro diretto, quello che si è giocato a Varsavia, tra due squadre che che si erano presentate all’appuntamento appaiate a quota 7 punti nel Gruppo D, alle spalle della Francia capace di ottenere la qualificazione diretta con un turno d’anticipo.

A regalare all’Ucraina la vittoria è stata sono stati due goal siglati nelle battute finali del match.

  • SI DECIDE TUTTO NEL FINALE

    Quello che si è giocato a Varsavia è stato un vero e proprio scontro diretto tra le due uniche squadre ancora in corsa per il secondo posto nel Gruppo D.

    L’Ucraina si è imposta per 2-0 grazie a due reti siglate nelle battute finali del match.

    Ad aprire le marcature è stato Zubkov che, sugli sviluppi di un corner, lasciato colpevolmente troppo solo, ha approfittato di una spizzata di Gutsulyak e da distanza ravvicinata ha battuto Olafsson con un colpo di testa.

    Il raddoppio in pieno recupero, al 93’ proprio con Gutsulyak che ha trafitto il portiere avversario con un sinistro a giro divieto da Ingasson.

  • ALL’ISLANDA BASTAVA UN PAREGGIO

    Le due squadre si erano presentate allo scontro diretto con lo stesso numero di punti, ma l’Islanda poteva contare sul vantaggio del doppio risultato.

    Precedeva infatti l’Ucraina grazie ad una migliore differenza reti, ma la cosa non le è bastata per ottenere un posto nei playoff.

  • PUNTA AL SUO SECONDO MONDIALE

    Grazie alla vittoria contro l’Islanda, l’Ucraina tiene dunque vive le speranze di partecipare al secondo Mondiale della sua storia.

    Potrà farlo attraverso i playoff, dove potrebbe finire in prima fascia (ma questo dipenderà dai vari risultati delle ultime partite di qualificazione).

    L’Ucraina ha preso parte ai Campionati del Mondo solo nel 2006, riuscendosi a spingere fino a quarti di finale dove venne eliminata dall’Italia che poi si laureò campione del mondo. 