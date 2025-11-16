Islanda battuta con due goal nel finale: l’Ucraina si guadagna un posto nei playoff Mondiali

Aveva un solo risultato a disposizione e lo ha ottenuto: l’Ucraina supera l’Islanda e strappa un pass per i playoff che metteranno a disposizione uno dei passi per i Mondiali del 2026.

Un vero e proprio scontro diretto, quello che si è giocato a Varsavia, tra due squadre che che si erano presentate all’appuntamento appaiate a quota 7 punti nel Gruppo D, alle spalle della Francia capace di ottenere la qualificazione diretta con un turno d’anticipo.

A regalare all’Ucraina la vittoria è stata sono stati due goal siglati nelle battute finali del match.