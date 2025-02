Inzaghi chiamato a gestite l’’emergenza esterni’: le possibili soluzioni con il Napoli

Inzaghi non potrà contare su ben tre esterni nel big match con il Napoli: possibile un cambio di modulo, ma anche lo spostamento di alcuni elementi.

E’ probabilmente prematuro parlare di partita decisiva, ma non ci sono dubbi sul fatto che quella che sabato vedrà opposte Napoli ed Inter, sarà una sfida che metterà in palio punti pesantissimi.

Ad affrontarsi al Maradona saranno la prima (l’Inter con 57 punti) e la seconda forza del campionato (il Napoli con 56) e per forza di cose il big match del 27° turno è destinato ad assumere i contorni dei ‘bivio’.

I meneghini punteranno ad allungare, i partenopei tenteranno il controsorpasso, il tutto dopo che l’Atalanta, che è staccata di tre sole lunghezze dalla vetta, avrà provato nelle ore precedenti ad approfittare in casa con il Venezia dello scontro diretto tra le prime della classe.

La marcia di avvicinamento dell’Inter alla sfida non è stata esattamente di quelle in discesa: la compagine nerazzurra in settimana ha dovuto superare lo scoglio Lazio in Coppa Italia e soprattutto Simone Inzaghi si è ritrovato costretto a fare i conti con un’emergenza senza precedenti sugli esterni.