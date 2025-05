PSG-Inter, Simone Inzaghi rimane? Sconfitta in finale di Champions e 0 trofei, gli ultimi aggiornamenti

Dopo la sconfitta contro il PSG e una stagione senza coppe vinte, si apre ora la questione sul futuro di Simone Inzaghi: rimarrà all'Inter?

Dal possibile Triplete di inizio primavera alle zero coppe con cui si chiude maggio e la stagione 2024/2025. Poteva essere, in termini di trofei, una stagione storica per l'Inter e Simone Inzaghi, che invece chiudono l'annata con nessuna medaglia d'oro tra Coppa Italia, Serie A e naturalmente Champions League, quest'ultima persa malamente per 5-0 contro il PSG nella difficilissima serata di Monaco di Baviera.

Spesso elogiato come massimo trascinatore dell'Inter, allo stesso modo Simone Inzaghi è finito in diverse occasioni nel tritacarne delle accuse per titoli persi, tra cui quello nel primo anno nerazzurro e in quest'ultimo, andato al Napoli dopo un sorpasso al fotofinish.

La domanda dei tifosi è solo una, dopo la sconfitta contro il PSG e le lacrime per una Champions che scivola via come fu nel 2023: Simone Inzaghi sarà ancora l'allenatore dell'Inter?