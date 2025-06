Inter-River Plate dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter e River Plate si giocano l'accesso agli ottavi del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

È arrivato il momento della resa dei conti per l'Inter, in lotta per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club: nerazzurri avversari del River Plate nell'ultimo match del girone E.

Lautaro e compagni hanno superato a fatica e in rimonta gli Urawa Red Diamonds e ora si trovano a quattro punti: gli stessi dei 'Millonarios', che nell'ultimo incontro hanno pareggiato senza reti contro il Monterrey.

All'Inter basta un pari per approdare tra le migliori sedici squadre della rassegna iridata, mentre con un successo si qualificherebbe come prima forza del raggruppamento.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inter-River Plate: dalle formazioni scelte da Chivu e Gallardo alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.