Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle e tabellino: Carboni eroe di giornata, Watanabe ci prova ma non basta

Successo in rimonta per i nerazzurri, che grazie a Lautaro e Carboni ribaltando l'iniziale vantaggio di Watanabe: ora sono in testa al girone.

L'Inter vince in rimonta contro l'Urawa e ottiene il primo successo in questo Mondiale per Club, salendo - almeno momentaneamente - in prima posizione nel girone E.

Dopo appena 11 minuti a passare in vantaggio sono i giapponesi: palla dentro dalla destra di Takuro Kaneko, con Watanabe che colpisce a botta sicura da centro area, mettendo in rete, complice anche una deviazione di Darmian davanti a Sommer. L'Inter non ci sta e prova subito a pareggiare i conti, ma il colpo di testa di Lautaro si infrange contro la traversa, con quella che sarà poi l'unica vera grande occasione per i nerazzurri nella prima frazione.

Ad inizio ripresa Chivu rileva S. Esposito e Zalewski ed inserisce F. Esposito e Mkhitaryan, con i nerazzurri che vanno due volte vicini al pareggio, con Asllani prima e Dimarco poi. Mentre i nerazzurri si spingono in avanti, l'Urawa ha l'occasione per chiudere il match, sprecando però un contropiede in cinque contro due. L'Inter dunque ha l'opportunità per tenere aperto il match, trovando la rete del pareggio con il solito Lautaro Martinez: corner battuto da Barella dalla sinistra, con il capitano che in zona primo palo realizza con una sorta di rovesciata. I minuti passano e l'ansia sale, ma alla fine l'Inter la vince in pieno recupero: Valentin Carboni, entrato nella ripresa, trasforma da pochi passi col mancino, siglando il definitivo 2-1 che regala il primo successo ai suoi.