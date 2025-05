Scontri tra i tifosi di Inter e PSG in vista della finale di Champions: feriti e stop alla metro di Monaco

Paris Saint-Germain vs Inter

Alcuni feriti in seguito agli scontri tra gli ultras di Inter e PSG a poche ore dalla finale di Champions in Baviera: fans francesi aggrediti.

Metro ferme a Monaco di Baviera in seguito a degli scontri tra gli ultras dell'Inter e i tifosi del PSG. Ci sarebbero feriti nella metropolitana della città tedesca a seguito della tensione mostrata in diversi video apparsi sui social: le autorità hanno deciso di bloccare i mezzi in direzione Allianz Arena così da riportare la situazione alla normalità ed evitare nuovi problemi.

Ad essere feriti sono stati alcuni tifosi del PSG, nei video apparsi in rete attaccati da ultras con la maglia dell'Inter a poche ore dalla finale di Champions League tra le due squadre.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la tensione e il contatto tra i tifosi a Universität, stazione nel quartiere di Maxvorstadtche serve le linee U3 e U6 a Monaco di Baviera.