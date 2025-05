PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento

Inter e PSG in finale, si decide la Champions 2025: alle ore 21 in palio il trofeo. La partita è in diretta su diversi canali, anche in chiaro.

Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. La forza della finale di Champions League, che stavolta finirà nelle mani di una tra Inter e PSG. Ci siamo, il momento è giunto: stasera, alle ore 21, sarà possibile assistere all'ultima partita del torneo 2024/2025, di scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

PSG-Inter porterà alla prima Champions dei parigini o alla quarta dei nerazzurri: per scoprirlo, quest'oggi, basterà seguire la finale in diretta tv o streaming, anche gratis e in chiaro per tutti. Non solo, perché come di consueto il massimo torneo europeo sarà disponibile live anche per chi ha sottoscritto un abbonamento.

Ma quali sono i canali per vedere la partita dell'Inter e la finale contro il PSG di questa sera? Scopriamoli tutti, così come gli orari in cui comincerà la diretta dell'evento che vedrà Fabio Caressa e Beppe Bergomi protagonisti in telecronaca.