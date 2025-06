Inter agli ottavi del Mondiale, contro chi gioca? Tre possibili avversarie

Borussia Dortmund vs Ulsan HD FC

Ci siamo, l'Inter gioca contro il River Plate per gli ottavi: nella fase ad eliminazione diretta giocherebbe contro una delle squadre del gruppo F.

Ore 3:00, l'Inter affronta a Seattle il River Plate per provare a raggiungere gli ottavi del Mondiale per Club. Diverse squadre hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta del torneo, tra cui la Juventus di Tudor, mentre i nerazzurri potrebbero qualificarsi anche pareggiando con gli argentini. Nessuno, però, ha intenzione di giocare per il 'segno x', decisi a trovare continuità e consapevolezza dopo le ultime difficoltose settimane.

Definito una parte del tabellone, con Bayern Monaco-Inter Miami tra le prossime partite in programma in terra statunitense, l'Inter ha una rosa di poche possibili avversarie negli ottavi: inserita nel gruppo E, la squadra di Chivu sfiderà una squadra proveniente dall'F, di scena poche ore prima dei nerazzurri.

Significa che l'Inter, una volta scelsa in campo a Lumen Field di Seattle, sarà già consapevole della possibile avversaria in caso di primo o di secondo posto nel proprio raggruppamento.