Inter al Mondiale per Club 2025: contro chi gioca se passa il turno, il tabellone da prima o seconda

Reduce dalla pesantissima sconfitta in finale di Champions che ha chiuso un'annata senza trofei, l'Inter si concentra nel Mondiale per Club 2025.

Archiviato un 2024/2025 europeo e italiano da dimenticare in termini di coppe vinte, ovvero zero, l'Inter spera di poter rialzare la testa già nel Mondiale per Club di giugno.

Partecipante come rappresentante italiana al pari della Juventus, l'Inter arriva in America per affrontare Monterrey, Urawa Reds e River Plate da metà giugno, nella speranza di avanzare per provare a vincere il trofeo e incrementare i propri incassi nel torneo più ricco di sempre.

Il tabellone del Mondiale per Club 2025 è già stato fissato, ragion per cui l'Inter conosce già ora da quale degli otto gironi arriverà l'eventuale avversaria nel turno successivo.