Inter-Milan, i goal in trasferta valgono doppio? Cosa dice il regolamento di Coppa Italia

AC Milan vs Inter

Inter vs AC Milan

Milan ed Inter daranno vita ad un doppio Derby della Madonnina in semifinale di Coppa Italia: ci saranno i supplementari in caso di parità?

Un lungo cammino che è iniziato lo scorso 3 agosto 2024 e che vede ora in corsa solo quattro delle quarantaquattro squadre che si sono presentate ai blocchi di partenza del torneo.

La Coppa Italia 2024/2025 si è spinta fino alle semifinali che mettono in palio i due pass per l’ultimo atto della competizione che ormai, come da tradizione, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.

A contenderseli sono rimasti Empoli, Bologna, Milan ed Inter, con queste due ultime che daranno vita ad un sentitissimo Derby della Madonnina.

Quello delle semifinali è un turno totalmente diverso da tutti gli altri che prevede una formula a sé stante.