Inter-Milan e Bologna-Empoli semifinali di Coppa Italia: quando si giocano andata e ritorno, le date

La Coppa Italia si è spinta fino alle semifinali: cosa prevede adesso il regolamento e quando si giocheranno.

La Coppa Italia 2024-2025, la 78ª edizione del torneo, dopo un lungo cammino iniziato già nei primi giorni di agosto, si sta avvicinando alle sue battute conclusive.

Sono infatti le squadre rimaste ancora in corsa per sollevare al cielo il trofeo, quattro compagini che saranno le protagoniste delle semifinali.

A contendersi un pass per la finalissima che, come ormai da tradizione, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, saranno l’Empoli (alla prima semifinale della sua storia e unica tra le quattro a non essere partita con lo status di testa di serie), il Bologna, il Milan e l’Inter.

Ma quando si giocheranno le semifinali e cosa prevede il regolamento?