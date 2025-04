Inter-Milan dove vederla: Rai, Canale 5 o Italia 1? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter vs AC Milan

Al Meazza c’è il derby di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa: Inter e Milan si giocano la finale. Formazioni, canale tv e streaming.

All or nothing. A San Siro si gioca il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa e sarà derby fra Inter e Milan.

A 21 giorni dalla sfida d’andata, giocata in “casa” rossonera e finita 1-1, il Meazza ospiterà il secondo e decisivo atto per capire se a Roma andrà a giocarsi il trofeo la squadra di Inzaghi o quella di Conceiçao.

Sarà un match molto delicato: i 90 minuti del ritorno, come detto, ricominceranno dalla parità con cui si è chiusa l’andata.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in campionato, ovvero il k.o milanista contro l'Atalanta e quello nerazzurro contro il Bologna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.