Inter-Liverpool 0-1, pagelle e tabellino: Bastoni punito dopo una super partita, Szoboszlai sacrificio e freddezza, Mkhitaryan e Zielinski sbagliano tanto

Sommer 6,5; Akanji 6,5, Acerbi 5,5 (31' Bisseck 6), Bastoni 6; Luis Henrique 5,5, Barella 6,5, Calhanoglu sv (11' Zielinski 5,5), Mkhitaryan 5,5 (83' Sucic sv), Dimarco 5,5 (83' Carlos Augusto sv); Thuram 5,5 (83' Bonny sv), Lautaro Martinez 6,5.

Bastoni gioca una grandissima partita, una roccia in difesa e in costante spinta offensiva. Paga la trattenuta, obiettivamente leggera, su Wirtz che causa il rigore decisivo. Barella e Lautaro creano e si sbattono, meno in palla Thuram che si accende e si spegne. Passo indietro per Luis Henrique rispetto al Como, ma anche Dimarco non è il solito, specie in fase di spinta. Tanti errori per Zielinski e Mkhitaryan, i peggiori tra i nerazzurri.