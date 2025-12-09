Getty Images
Moviola Inter-Liverpool: annullato un goal ai Reds, nel finale rigore contestatissimo contro i nerazzurri
GOAL ANNULLATO AL LIVERPOOL
33' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta De Vrij che indirizza il pallone nei pressi dell'area piccola dove Konate, sempre di testa, anticipa Sommer e insacca. Dopo un prolungato check del VAR, l'arbitro viene richiamato al monitor e annulla il goal: il colpo di testa di De Vrij, prima di arrivare a Konate, sbatte sul braccio di Ekitike. L'attaccante dei Reds aveva il braccio fuori sagoma e di conseguenza viene ravvisato il fallo, con conseguente annullamento del goal.
VAN DIJK COL BRACCIO? L'INTER PROTESTA
37' - Protesta anche l'Inter! Conclusione di Bisseck deviata in angolo da Van Dijk, con i nerazzurri che protestano per un presunto tocco con il braccio dell'olandese. Per il direttore di gara, la deviazione del numero 4 non è fallosa in quanto il braccio sembrerebbe in posizione congrua.
RIGORE PER IL LIVERPOOL
88' - Calcio di rigore per il Liverpool. Wirtz finisce giù in area dopo una leggera trattenuta da parte di Bastoni. L'arbitro lascia inizialmente correre, ma dopo un primo check del VAR viene richiamato al monitor e giudica fallosa la trattenuta del difensore nerazzurro, tra le vibranti proteste interiste: penalty e cartellino giallo per Bastoni.
