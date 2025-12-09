Moviola Inter-Liverpool: annullato un goal ai Reds, nel finale rigore contestatissimo contro i nerazzurri

33' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta De Vrij che indirizza il pallone nei pressi dell'area piccola dove Konate, sempre di testa, anticipa Sommer e insacca. Dopo un prolungato check del VAR, l'arbitro viene richiamato al monitor e annulla il goal: il colpo di testa di De Vrij, prima di arrivare a Konate, sbatte sul braccio di Ekitike. L'attaccante dei Reds aveva il braccio fuori sagoma e di conseguenza viene ravvisato il fallo, con conseguente annullamento del goal.