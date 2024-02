Inter-Juventus, è sfida tra bomber: Lautaro Martinez contro Vlahovic

I due attaccanti sono pronti a salire in cattedra in vista dell’imminente derby d’Italia: gli epicentri realizzativi delle rispettive squadre.

Un derby d’Italia che, in chiave scudetto, potrebbe dire molto. Se non tutto. Una gara da sempre dall’appeal speciale, con due protagonisti chiamati a salire in cattedra: Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

Esponenti illustri delle rispettive squadre, quotatissimi come non mai, patrimoni tecnici di Inter e Juventus. Che, ovviamente, auspicano nella loro buona luna. Proprio come proposto all’andata, entrambi a segno.

Mai come questa volta, appunto, Simone Inzaghi e Max Allegri si affidano ai loro bomber. Insomma, veri e propri uomini in più proiettati a trainare i compagni all’insegna delle emozioni.