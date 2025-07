Inter ufficialmente in vacanza dopo la delusione mondiale: fissata la data della ripartenza ad Appiano Gentile

Si è conclusa la stagione lunga e logorante dell'Inter: nelle prossime ore il rientro in Italia, poi al via le vacanze prima del rientro alla Pinetina.

Il Mondiale per Club dell'Inter si è chiuso in anticipo rispetto alle previsioni iniziali: nerazzurri fatti fuori dal Fluminense agli ottavi, ultimo atto di una stagione che alla fine non ha portato in dote alcun trofeo.

Delusione enorme per la truppa meneghina, chiamata a fare i conti anche col caso Calhanoglu, deflagrato nelle ultime ore in seguito alle dichiarazioni di capitan Lautaro e del presidente Marotta: un incendio in piena regola, da domare nei prossimi giorni per evitare di compromettere in partenza la nuova stagione.

Stagione che ripartirà dopo le vacanze, quanto mai necessarie per ricaricare le pile in vista di un'annata che si preannuncia 'calda' su tutti i fronti.