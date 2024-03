Inter-Empoli speciale per Inzaghi: a caccia della vittoria numero 100 in nerazzurro

Il tecnico nerazzurro potrebbe festeggiare la cifra tonda di vittorie: sullo sfondo resta il rinnovo di contratto, sempre più vicino.

Il successo in quel di Firenze ha portato momentaneamente il Milan a -11 dalla vetta: distacco ancora parecchio ampio su cui può contare l'Inter, che la sera di Pasquetta ospiterà l'Empoli nell'ultimo match del 30° turno di Serie A.

Battendo la compagine toscana, i nerazzurri si riporterebbero a +14 in attesa del derby in programma il prossimo 22 aprile, quando potrebbe arrivare l'aritmetica dello Scudetto: che sarebbe il primo in carriera da allenatore per Simone Inzaghi, dopo quello vinto da calciatore con la Lazio nel 1999/00 e strappato alla Juventus al culmine di una clamorosa rimonta nelle ultime giornate.

Una partita importante sotto diversi aspetti, soprattutto per il tecnico piacentino che nell'uovo di Pasqua potrebbe trovare una sorpresa graditissima: la tripla cifra di vittorie da quando siede sulla panchina del club meneghino.