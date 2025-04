Inter e Napoli, è il momento decisivo: parte ufficialmente la volata Scudetto, come stanno le due squadre

Inter e Napoli si presentano a pari punti all’inizio del 34° turno: inizia il ciclo che determinerà chi sarà a vincere lo Scudetto.

Cinque giornate da vivere tutte d’un fiato, due squadre ancora in corsa per l’obiettivo più importante: il titolo di campione d’Italia.

La volata Scudetto è ufficialmente partita e dopo un lungo giro a tappe fatto di salite, discese, tentativi di fuga e cadute, a vedere da vicino l’ultimo traguardo sono rimaste Inter e Napoli.

In ordine rigorosamente alfabetico, perché sotto il profilo dei punti la classifica parla chiaro: entrambe le compagini si presentano alla partenza del 34° turno con lo stesso bottino, ovvero 71.

Il campionato è iniziato lo scorso 17 agosto e in questo lungo arco di tempo non è riuscito ad indicare una chiara favorita. Prima della prima giornata i favori erano tutti per i meneghini che si erano presentati alla partenza da campioni d’Italia in carica e dopo aver letteralmente dominato il precedente torneo, poi è stato il Napoli a salutare la compagnia dando l’impressione di poter ripetere l’impresa di un paio di anni fa. Tutto questo prima di una serie di sorpassi, controsorpassi, scatti e rimonte che hanno portato alla situazione finale.

La Serie A si appresta a vivere uno dei rush finali più belli di sempre, ma come ci arrivano le due squadre?