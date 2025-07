L'Inter cede Carboni ma pagherà il Genoa: quanto spenderanno i nerazzurri per la valorizzazione dell'argentino

Valentin Carboni sarà ceduto in prestito al Genoa: l'Inter pagherà i rossoblù per valorizzare il talento offensivo classe 2005.

È giunta al traguardo finale la trattativa tra Inter e Genoa per il trasferimento in Liguria di Valentin Carboni.

Il giovane attaccante lascerà i nerazzurri in prestito nonostante le ottime impressioni lasciate nel corso dell'ultimo Mondiale per Club, in cui ha messo a segno anche una rete durante la fase a gironi.

Una cessione a titolo temporaneo per l'Inter, che però avrà modo di pagare il Genoa per la valorizzazione del proprio giocatore dopo la sfortunata parentesi al Marsiglia, chiusa anzitempo.