Valentin Carboni al Genoa, è fatta: l'Inter pagherà il Grifone in base alle sue presenze

L'argentino lascia nuovamente l'Inter e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Genoa: altro prestito dopo Monza e Marsiglia.

Valentin Carboni sperava di essersi guadagnato la permanenza all'Inter dopo la rete agli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club, ma non sarà così: ad attendere il mancino argentino c'è una nuova avventura al Genoa.

Secondo Fabrizio Romano, l'accordo tra i due club è stato trovato: Carboni si prepara a lasciare nuovamente l'Inter e ad entrare nella rosa del Grifone, particolarmente ambizioso dopo la tranquilla salvezza raggiunta nella seconda parte dello scorso campionato.

Tutto confermato, dunque, dopo l'accelerata degli scorsi giorni: nella prossima stagione Carboni indosserà la maglia rossa e blu del Genoa.