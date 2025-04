Inter-Bayern, 6 giocatori di Inzaghi sono diffidati: con il giallo niente (eventuale) semifinale

Se saranno ammoniti salteranno la possibile semifinale d'andata: chi sono i calciatori dell'Inter a rischio squalifica a San Siro.

Dopo il 2-1 ottenuto in Germania, mercoledì 16 aprile l'Inter ospita il Bayern Monaco per provare a raggiungere la semifinale di Champions League 2024/2025. Favorita per il passaggio del turno in virtù del successo esterno, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con i migliori per provare a qualificarsi.

Inzaghi non potrà fare a meno di diversi imprescindibili diffidati, consapevole però che in caso di ammonizione scatterà la squalifica per la semifinale d'andata di Champions League.

Massima attenzione sui cartellini gialli durante Inter-Bayern di Champions, vista la lunga lista di giocatori a rischio: ben sei, la maggior parte di quali titolarissimi nerazzurri in questa e nelle ultime annate.