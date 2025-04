Dove vedere Inter-Bayern in tv gratis mercoledì: il 16 aprile in palio le semifinali

Champions League, Inter-Bayern Monaco deciderà quale delle due squadre giocherà la finale contro Barcellona o Dortmund: diretta dalle ore 21:00.

Il momento è arrivato. A San Siro Inter e Bayern Monaco danno vita al quarto di ritorno, quello che determinerà quale delle due squadre giocherà le semifinali di Champions League (quasi sicuramente contro il Barcellona, visto il 4-0 dell'andata contro il Borussia Dortmund).

Reduce dalla vittoria per 2-1 in Germania, l'Inter è favorita. Dall'altra parte c'è però una potenza assoluta come il Bayern Monaco, pronto a rimontare e giocarsi ulteriomente le proprie possibilità per provare a vincere la Champions 2024/2025.

Di scena mercoledì 16 aprile 21:00, dove è possible vedere Inter-Bayern Monaco gratis in diretta tv (e streaming)?