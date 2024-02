Il pullman che ha portato l’Inter a San Siro è arrivato con qualche minuto di ritardo: a confermarlo è stato Beppe Marotta.

Una serata speciale che si è aperta con un piccolo contrattempo.

L’Inter si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid per una sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League e, come era lecito immaginare, l’attesa per l’evento è stata grandissima.

Così grande che si sono verificate delle situazioni che hanno ritardato l’arrivo del pullman che portava la squadra nerazzurra a San Siro.

L'articolo prosegue qui sotto

A confermarlo è stato Beppe Marotta.