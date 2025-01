Inter-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: Dumfries si riscopre bomber, i campioni d’Italia volano in finale di Supercoppa

L’Inter supera a Riad l’ostacolo Atalanta e vola in finale di Supercoppa Italiana: decisiva una doppietta siglata da Dumfries.

E’ l’Inter la prima squadra ad assicurarsi un posto nella finale che lunedì prossimo metterà il palio la Supercoppa Italiana. La compagine meneghina infatti, si impone sull’Atalanta nella prima delle due semifinali in programma a Riad e prolunga il suo cammino nella ‘final four’.

Una sfida, quella che si è giocata in un Al-Awwal Park Stadium tutt’altro che gremito, che ha visto i campioni d’Italia farsi preferire per lunghi tratti della contesa. Agli uomini di Inzaghi bastano infatti pochi minuti per assicurarsi la supremazia territoriale contro una Dea in formazione quasi sperimentale, con Zaniolo (alla prima da titolare) chiamato ad agire da punta e i vari Ederson, De Ketelaere e Lookman sorprendentemente in panchina.

L’Inter si crea già in apertura i presupposti per portarsi in vantaggio, ma o difetta in precisione in fase di conclusione, o deve fare i conti con un Carnesecchi provvidenziale in almeno due occasioni. L’Atalanta impiega qualche minuto a carburare e l’unica vera azione da goal la confeziona al quarto d’ora quando è Scalvini a sciupare da posizione eccellente.

I meneghini provano a rendersi pericolosi anche nella seconda parte del primo tempo, ma è solo ad inizio ripresa che riescono ad incanalare la gara sui giusti binari. A vestire i panni del mattatore assoluto è Denzel Dumfries che, prima sblocca in acrobazia al 49’, poi raddoppia al 61’ scagliando dal limite il pallone sotto la traversa della porta difesa da Carnesecchi.

Gasperini nel frattempo è già corso ai ripari lanciando nella mischia i titolarissimi Lookman, De Ketelaere ed Ederson e al 72’ è proprio il brasiliano a trovare il goal che potrebbe riaprire i giochi, ma che viene annullato con l’ausilio del VAR a causa di un fuorigioco di De Ketelaere.

Sventato il pericolo, l’Inter torna a gestire la situazione con relativa tranquillità chiudendo così definitivamente la pratica. I campioni di Italia sono ora in attesa di sapere quale tra Juventus e Milan sarà l’avversaria da affrontare in finale.