Insulti ai tifosi, la lettera aperta dei giocatori del Torino: “Chiediamo umilmente scusa”

Dopo giorni di polemiche a seguito di quanto accaduto a Superga, i giocatori del Torino si sono rivolti ai tifosi: “Grave quanto accaduto”

Un video di pochi secondi girato nel pullman del Torino nel quale si vedono i tifosi salutare la propria squadra e si sentono poche parole non chiarissime che però hanno scatenato moltissime polemiche.

A postarlo, con l’intento evidentemente di mostrare a tutti il calore del popolo granata, è stato il portiere Luca Gemello che poi l’ha prontamente rimosso.

A dare un senso del tutto diverso alla cosa è stato ciò che si è udito pronunciare da quelli che sembrano essere stati due giocatori del Torino.

Le loro parole sono state lette come un vero e proprio insulto rivolto alla tifoseria e per questo motivo in rete è subito partita la ‘caccia al colpevole’.