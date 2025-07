Insigne e Bernardeschi verso la Serie A: come sono andati al Toronto e perché vogliono tornare in Italia

La Serie A potrebbe presto riaccogliere sia Insigne che Bernardeschi, svincolatisi dal Toronto: il perché del ritorno in Italia.

Hanno risolto il contratto col Toronto da pochi giorni e ora si preparano a rientrare a casa: sia Lorenzo Insigne che Federico Bernardeschi stanno valutando seriamente l'ipotesi di un ritorno in Serie A.

Soprattutto l'ex Fiorentina, alla luce dei contatti fitti col Bologna che appaiono propedeutici alla firma imminente.

Insigne, invece, è al vaglio di diverse opzioni che potrebbero comunque condurlo nuovamente in Italia per gli ultimi anni della carriera: nulla è già deciso, ma le sensazioni in merito a una nuova avventura nel massimo campionato nostrano sono positive.