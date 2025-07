Insigne ha risolto il contratto con Toronto ed è svincolato: tentazione Serie A, gli scenari

L’attaccante classe 1991 ex Napoli ha risolto il contratto con Toronto: da adesso può firmare da svincolato con qualsiasi altro club.

Occasione di mercato che arriva dall’America e che sicuramente farà gola e non poco a diversi club italiani perché il calciatore in questione è una vecchia conoscenza della Serie A: parliamo di Lorenzo Insigne.

L’attaccante classe 1991 ex Napoli ha infatti risolto il contratto che lo legava al Toronto FC e da questo momento è svincolato e dunque libero di firmare con qualsiasi altro club.

Ma dove giocherà Insigne nella prossima stagione? Il calciatore già in passato ha più volte manifestato la volontà di far ritorno in Italia, uno scenario che adesso potrebbe concretizzarsi.