L’ex capitano del Napoli ha portato in vantaggio il suo Toronto FC con una prodezza: un tocco da vero fuoriclasse.

Ottantanove minuti: tanto ha dovuto attendere Lorenzo Insigne per siglare il suo primo goal nella MLS 2024.

Ottantanove minuti suddivisi in due partite, ovvero quella del match di debutto sul campo di Cicinnati e la seconda di regular season in casa del New England Revolution.

L’ex capitano del Napoli ha siglato al Gillette Stadium di Foxborough la sua prima rete ufficiale in stagione e lo ha fatto con un’autentica magia.