Cristhian Stuani GironaGetty
Leonardo Gualano

Inossidabile Stuani: l’ex Reggina viaggia a un goal ogni 56’ in Liga, ma il suo Girona è ultimo in classifica

L’ex attaccante della Reggina, a trentanove anni non ha perso il fiuto per il goal: le speranze di salvezza del Girona sono legate ai suoi numeri.

In Italia ha vestito la magia della Reggina tra il gennaio del 2008 ed il giugno del 2009 senza lasciare particolari tracce, ma in Spagna si è preso le sue rivincite ritagliandosi un posto tra gli attaccanti più temuti in assoluto.

Cristhian Stuani, a 39 anni, continua a segnare con grandissima continuità e, sebbene negli ultimi tempi per lui il minutaggio in campo sia diminuito, la maggior parte delle speranze di salvezza del Girona sono legate proprio ai suoi goal.

La compagine guidata da Michel nella sua ultima partita in Liga è incappata nella sua sesta sconfitta in undici partite, ma la cosa non ha impedito all’ex Reggina, di trovare ancora una volta la via della rete.

  • IL GIRONA ULTIMO IN CLASSIFICA

    Quello che sta vivendo il Girona è un inizio di stagione estremamente complicato.

    Dopo aver sorpreso tutti nella stagione 2023-2024 chiudendo la Liga alle spalle delle solite Real Madrid e Barcellona (ha ottenuto in quel torneo appena quattro punti in meno dei blaugrana), la compagine biancorossa non è riuscita a confermarsi nella scorsa annata, tanto che si è salvata con una sola lunghezza di vantaggio rispetto al Leganes terzultimo.

    La sensazione è quella che anche quest’anno sarà costretta a lottare con le unghie e con i denti per non retrocedere ed anzi dopo undici turni di campionato è ultimo in classifica con appena sette punti messi in cascina.

  • LA CERTEZZA STUANI

    Come detto, molte delle speranze di salvezza del Girona passano da Stuani.

    L’attaccante trentanovenne ha sin qui avuto poco spazio in campionato, visto che è sceso in campo solo per 169’ complessivi distribuiti in sette presenze, ma è comunque il miglior marcatore della sua squadra.

    L’ex Reggina si è sbloccato nel decimo turno contro l’Oviedo mettendo a segno una doppietta, per poi ripetersi nell’ultima uscita trovando un goal su rigore contro il Getafe.

    Tre reti che sono valse solo un punto in classifica, ma proprio la ritrovata vena realizzativa del bomber uruguaiano, regala al Girona rinnovate speranze di salvezza.

  • UN GOAL OGNI 56’

    Proprio perché è sceso in campo pochissimo, Stuani vanta una media realizzativa da urlo in questo campionato.

    In Liga infatti, sta viaggiando ad un goal ogni 56’, mentre in Coppa del Re ha trovato una rete nell’unica partita giocata e quindi in quel caso la media parla di una marcatura ogni 75’.

    Quattro goal in tutto in soli 244’ di gioco nelle due competizioni e la sensazione che non abbia perso il fiuto del goal.

  • L’ESPLOSIONE IN SPAGNA

    Stuani dopo essere esploso giovanissimo in Uruguay ed aver segnato moltissimo con Bella Vista e Danubio, ha vissuto un’esperienza complicata in Italia.

    In 21 partite con la Reggina, 18 delle quali in Serie A, ha segnato una sola rete. 

    Un andamento il suo molto altalenante in amaranto, tanto che dopo un solo anno e mezzo ha salutato il calcio nostrano per ripartire dalla Spagna.

    Qui ha ritrovato la sua vena realizzativa e si è costruito una fama di attaccante prolifico, arrivando a segnare 114 goal in 332 partite di Liga, 83 in 137 di Segunda Division e 18 in 36 di Coppa del Re.

    Stuani, che ha raggiunto quota 297 partite ufficiali (con ben 145 goal) è diventato il quinto giocatore con più presenze nella storia del Getafe.

    In carriera ha vestito anche le maglie di Albacete, Levante, Racing Santander, Espanyol e Middlesbrough (in Inghilterra). 

    Nella Liga 2017-2018, ha segnato ben 21 goal, posizionandosi nella classifica del marcatori alle spalle dei soli Messi, Cristiano Ronaldo, Suarez e Iago Aspas. 

