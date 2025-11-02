Inossidabile Stuani: l’ex Reggina viaggia a un goal ogni 56’ in Liga, ma il suo Girona è ultimo in classifica

Quello che sta vivendo il Girona è un inizio di stagione estremamente complicato.

Dopo aver sorpreso tutti nella stagione 2023-2024 chiudendo la Liga alle spalle delle solite Real Madrid e Barcellona (ha ottenuto in quel torneo appena quattro punti in meno dei blaugrana), la compagine biancorossa non è riuscita a confermarsi nella scorsa annata, tanto che si è salvata con una sola lunghezza di vantaggio rispetto al Leganes terzultimo.

La sensazione è quella che anche quest’anno sarà costretta a lottare con le unghie e con i denti per non retrocedere ed anzi dopo undici turni di campionato è ultimo in classifica con appena sette punti messi in cascina.