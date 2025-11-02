Inossidabile Stuani: l’ex Reggina viaggia a un goal ogni 56’ in Liga, ma il suo Girona è ultimo in classifica

In Italia ha vestito la magia della Reggina tra il gennaio del 2008 ed il giugno del 2009 senza lasciare particolari tracce, ma in Spagna si è preso le sue rivincite ritagliandosi un posto tra gli attaccanti più temuti in assoluto.
Cristhian Stuani, a 39 anni, continua a segnare con grandissima continuità e, sebbene negli ultimi tempi per lui il minutaggio in campo sia diminuito, la maggior parte delle speranze di salvezza del Girona sono legate proprio ai suoi goal.
La compagine guidata da Michel nella sua ultima partita in Liga è incappata nella sua sesta sconfitta in undici partite, ma la cosa non ha impedito all’ex Reggina, di trovare ancora una volta la via della rete.