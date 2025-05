Inizia la marcia di avvicinamento a Inter-Barcellona, Flick: “Giocherà Szczesny, nessun infortunio per Gavi”

Inter vs Barcellona

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, spiega: “Contro il Valladolid abbiamo fatto risparmiare minuti ad alcuni in vista dell’Inter”.

Il Barcellona supera non senza fatica il già retrocesso Valladolid e tiene dunque a distanza il Real Madrid in Liga ed inizia nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento alla prossima sfida con l’Inter.

Proprio in vista della semifinale di ritorno di Champions League, Hansi Flick si è concesso un ampio turnover per far rifiatare alcuni dei suoi titolari inamovibili.

Il tecnico blaugrana, dopo la partita, ha parlato della prova della sua squadra e dato qualche aggiornamento sulle condizioni di alcuni dei suoi giocatori.