No, i calciatori dell'Inghilterra U21 Campione d'Europa non giocano più dei coetanei italiani. È il contrario

Due volte Campione d'Europa, l'Inghilterra non è composta da giocatori simbolo dei team di Premier: solamente in minima parte. Gli italiani devono ancora inseguire.

3-2 nei tempi supplementari, l'Inghilterra è Campione d'Europa Under 21. Al termine di una partita combattutissima in cui la Germania è caduta al 93' del primo supplementare (goal decisivo del neo-entrato Rowe), la formazione britannica ha ottenuto il secondo successo consecutivo nella competizione, in cui l'Italia non vince oramai dal 2004.

Si parla spesso di come i problemi della Nazionale azzurra maggiore comincino proprio nella squadra precedente, considerando come al contrario l'Under 19 e l'Under 17 e l'Under 20 abbia fatto maggiore strada negli ultimi anni. Il motivo per cui l'Under 21 non riesce ad avere la meglio sui pari età da più di un ventennio non è dovuto, sempre, a ciò che nei bar sport fisici e virtuali fa discutere gli astanti: l'esperienza nella massima serie.

Quanto giocano i calciatori dell'Italia Under 21 rispetto ai pari età dell'Inghilterra? Considerando la Serie A, e gli altri massimi campionati, si evince che il numero di presenze dei convocati di Nunziata, eliminati proprio dalla Germania nei quarti del torneo slovacco, sono inferiori (e non di poco) rispetto a quelle messe insieme negli ultimi anni dai colleghi britannici, nuovamente reali d'Europa.