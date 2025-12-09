Pubblicità
Leonardo Gualano

Infortuno Casale: quando torna e quante partite salta il difensore del Bologna

Il difensore del Bologna, Nicolò Casale, ha riportato un infortunio nel corso della sfida di campionato con la Lazio: le sue condizioni e i tempi di recupero.

E’ un finale di 2025 molto intenso quello che si appresta a vivere il Bologna.

Da qui alla fine dell’anno infatti, la compagine felsinea sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force, che comprende partite di Europa League, campionato ed anche Supercoppa Italiana.

Una serie di sfide importantissime e da affrontare con un reparto arretrato non nelle migliori condizioni possibili. Vincenzo Italiano, che in precedenza aveva già perso Vitik e che deve fare i conti con le non perfette condizioni di Lucumì, deve ora far fronte anche all’infortunio occorso a Casale.

Quando rientra e quante partite salterà il centrale del Bologna?

  • L’INFORTUNIO DI CASALE

    Nicolò Casale si è infortunato nel corso di Lazio-Bologna, sfida valida per il quattordicesimo turno di Serie A.

    Poco prima della fine del primo tempo, il difensore rossoblù si è accasciato al suolo dopo aver riportato un problema muscolare.

    Un infortunio che costringerà Casale a saltare diverse partite.

  • LE CONDIZIONI DI CASALE

    E’ stato il Bologna a rendere note, attraverso un comunicato ufficiale, quali sono le condizioni di Nicolò Casale.

    “Gli esami a cui é stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero si aggirano intorno alle tre o quattro settimane”.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Nel suo comunicato ufficiale, il Bologna ha già reso noti quali sono i tempi necessari per rivedere Casale in campo.

    Il 2025 del difensore rossoblù è già finito ed il suo rientro è dunque previsto per inizio gennaio o al più tardi per metà gennaio.

  • QUANTE PARTITE SALTA CASALE

    Casale dunque salterà certamente la prossima sfida di Europa League con il Celta Vigo, Bologna-Juventus in programma il prossimo 14 dicembre, la Supercoppa Italiana che si disputerà tra il 18 ed il 22 (i felsinei esordiranno nel mini torneo il 19 contro l’Inter) e l’ultima sfida del 2025 in casa contro il Sassuolo (il 28 dicembre).

    Da capire se tornerà a disposizione per le prime due gare del 2026 di campionato contro Inter e Atalanta, o se il suo rientro slitterà al successivo 10 gennaio quando i felsinei saranno protagonisti sul campo del Como. 

