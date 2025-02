Infortunio Spinazzola: quando torna e quante partite salta l’esterno del Napoli

Il Napoli perde Leonardo Spinazzola a causa di un infortunio: le condizioni del giocatore ed i possibili tempi di recupero.

Il Napoli si ritrova costretto a fare i conti con l’infortunio occorso a Leonardo Spinazzola.

L’esterno, che nel corso di questa stagione ha già totalizzato 16 presenze in campionato (alle quali aggiungere 3 in Coppa Italia), delle quali 7 da titolare, si è fermato a causa di un problema muscolare che lo terrà fuori dai giochi per alcune settimane.

Per Spinazzola si tratta del primo stop nel corso dell’annata, dopo che a fine ottobre aveva dovuto saltare una sfida di campionato (con il Lecce) a causa di un affaticamento.